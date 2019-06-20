Путин назвал повышение уровня доходов пенсионеров одним из приоритетов властей

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что необходимо обеспечить нормальный уровень доходов пенсионеров. Он добавил, что это один из приоритетов властей.

— С 1 апреля мы повысили на 2% государственные и социальные пенсии. С 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%, — заявил глава государства.

Путин отметил, что в нынешнем году также увеличится размер довольствия военнослужащих.

Российский лидер уточнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05%.

Как сообщал Лайф, средний размер пенсии по старости увеличился на 182 рубля и теперь составляет 9266 рублей. Средний размер выплат детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей и после индексации составляет 13 674 и 13 812 рублей.