Путин анонсировал рост зарплат сотрудников МЧС

МЧС России выделит несколько траншей, которые позволят повысить зарплаты рядовых сотрудников. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

— В этом году МЧС получит 4,5 миллиарда, что позволит поднять зарплату рядовым сотрудникам примерно до 20 тысяч, — рассказал глава государства.

Как отметил Путин, позже ведомство получит ещё один транш. Таким образом зарплаты гражданских сотрудников ведомства смогут поднять до 32 тысяч.