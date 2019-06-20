Путин обратил внимание ЦБ на "пузыри" в кредитовании населения

Президент России Владимир Путин обратил внимание Центробанка на то, что в стране очень высокий уровень закредитованности населения, что негативно сказывается на социальном положении.

— Банки предоставляют сейчас кредиты для граждан, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что, конечно, рискованно, на мой взгляд. ЦБ должен обратить на это внимание, потому что не нужно доводить до "пузырей", — подчеркнул глава государства.

Напомним, в начале июня глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил о рисках для экономики страны из-за перекоса в сегменте потребительского кредитования. Он отметил, что в случае непринятия необходимых мер РФ может к 2021 году войти в рецессию. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что угроз финансовой стабильности в РФ нет, так как пузырь на рынке потребительского кредитования отсутствует.