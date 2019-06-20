Путин назвал три главные проблемы в российском здравоохранении

Доступ к первичной медицинской помощи, дефицит специалистов и лекарственное обеспечение — вот три главные проблемы в российском здравоохранении. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии.

— На какие проблемы надо обратить внимание? Первое — доступность первичного звена здравоохранения. Второе — специалисты, дефицит специалистов и третье — лекарственное обеспечение, — заявил глава государства.

При этом отрасль развивается, пояснил лидер страны.

Напомним, в начале программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" глава государства заявил, что здравоохранение, уровень доходов и проблемы мусора волнуют россиян больше всего.