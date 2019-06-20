Путин рассказал о росте зарплат врачей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что средняя зарплата российских врачей выросла на пять процентов. В регионах страны, где рост небольшой, ситуацию надо выравнивать, пояснил глава государства.

— В Москве, Петербурге — большие заработные платы у врачей, но в некоторых регионах они меньше, мы их должны выравнивать, — сказал глава государства.

Кроме того, лидер страны отметил, что российским регионам перечислили средства на лекарственное обеспечение. По словам Путина, в регионах не вовремя идут закупки, хотя деньги из бюджета были полностью отправлены ещё в феврале.

Также российский президент отметил рост средней номинальной зарплаты — с 2013 года она увеличилась с 33 тысяч до 45 тысяч рублей.