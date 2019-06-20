Путин заявил, что каждый министр несёт ответственность за выполнение нацпроектов

Российский лидер отметил, что по всем направлениям существуют индикаторы, которых необходимо достичь.

Президент РФ Владимир Путин на прямой линии заявил, что каждый министр несёт личную ответственность за выполнение национальных проектов.

— Все коллеги знают, что персональная ответственность — она в данной работе необходима, она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление, — подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что по каждому из направлений существуют индикаторы, которых необходимо добиться. По словам Путина, люди работают "достаточно напряжённо".

Президент уточнил, что конечной целью национальных проектов является поднятие уровня жизни населения.