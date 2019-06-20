Путин назвал ошибкой правительства высокий процент по ипотеке для многодетных

Президент РФ Владимир Путин считает ошибкой правительства то, что банки не соглашаются перейти на льготную ипотеку для многодетных семей.

— Проблема не решается с банками. И на 6% не переходят в отношении кредитов, которые были ранее выданы. Не пересчитывают. Это реальная ошибка Правительства России, — заявил глава государства.

По словам президента, он до прямой линии переговорил с членами кабмина. В Минфине заверили, что выделили необходимые ресурсы.

Как сообщал Лайф, в начале марта 2019 года Владимир Путин заявил, что банки не должны устанавливать ипотечную ставку более 6% для семей с детьми. В апреле льготную ипотеку для российских семей сделали бессрочной.