Путин — об отношениях с Западом: Россия ни с кем не ругалась

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал отношения страны с Западом. Он подчеркнул, что Россия ни с кем не ругалась и ругаться не собирается.

— Мы ни с кем не ругались, и желания ругаться у нас нет, — заявил Путин в ходе прямой линии.

Российский лидер в то же время отметил, что отношение Запада к России вряд ли кардинально изменится в будущем.

Глава государства ранее сообщил, что ЕС с 2014 года из-за санкций против России потерял 240 миллиардов долларов. При этом РФ недополучила 50 миллиардов.

Отношения России и иностранных государств ухудшились на фоне ситуации на Украине и вокруг Крыма, воссоединившегося с РФ после референдума на полуострове в 2014 году.