Путин анонсировал расширение списка получателей выплат на детей

Президент России Владимир Путин рассказал о новой мере поддержки семей, где появился первый и второй ребёнок. По его словам, количество тех, кто может претендовать на дополнительную финансовую помощь, расширится.

— С 1 января 2020 выплаты на ребёнка в среднем по 10-11 тысяч рублей будут распространены на семьи со средним доходом в два прожиточных минимума, — уточнил глава государства.

По словам российского лидера, в эту меру поддержки попадут 70% семей.

Напомним, 13 июня заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в России практически каждая вторая семья с детьми находится за чертой бедности.