Путин: Россия из-за санкций недополучила $50 млрд, а ЕС потерял $240 млрд

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Игорь Иванко

Россия с 2014 года из-за санкций недополучила 50 миллиардов долларов, причём Европейский союз потерял 240 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

В результате всех этих ограничений Россия за эти годы, с 2014 года, недополучила около 50 миллиардов долларов. Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, Соединённые Штаты — 17 миллиардов долларов, Япония — 27 миллиардов долларов, — сказал глава государства.

Путин отметил, что из-за подобной ситуации в отношениях с иностранными государствами Россия стала развивать даже те направления, в которых раньше не имела компетенции.

У нас никогда не было отечественного морского двигателестроения. Мы за несколько лет это сделали, — заявил Путин.

При этом лидер страны уточнил, что отношение Запада к России вряд ли кардинально изменится в будущем.

Отношения России и иностранных государств ухудшились на фоне ситуации на Украине и вокруг Крыма, воссоединившегося с РФ после референдума на полуострове в 2014 году.

Подробнее о событиях Прямой линии с президентом читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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