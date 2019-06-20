Путин: Смысл атаки США на Huawei – сдерживание развития Китая

Президент РФ Владимир Путин уверен, что цель атаки США на компанию Huawei — это попытка сдерживания развития Китая. Об этом лидер страны сказал в ходе прямой линии.

— Смысл атаки на Huawei — сдерживание развития Китая. То же самое будет происходить и с Россией, — считает глава правительства.

Напомним, в ходе Петербургского международного экономического форума Владимир Путин сравнил действия против Huawei с "технологической войной". Российский лидер заявил, что компанию пытаются беспрецедентно вытолкнуть с глобального рынка.

Как сообщал Лайф, США считают, что китайская компания угрожает национальной безопасности Штатов, поэтому Huawei и её подразделения попали в чёрный список американского Министерства торговли.

В ответ Huawei подала в США иск с требованием признать антиконституционным решение, вносящее компанию в чёрный список и запрещающее покупку компонентов и технологий американских производителей.