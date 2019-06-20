Путин назвал "полной чушью" обвинения в оккупации Донбасса Россией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что звучащие в адрес России обвинения в оккупации Донбасса являются "полной чушью".

— Нас обвиняют в том, что мы Донбасс оккупируем. Полная чушь и ложь! — заявил глава государства в ходе прямой линии, комментируя санкции, введённые в отношении России.

Российский лидер уточнил, что из-за этих ограничений Евросоюз с 2014 года потерял около 240 миллиардов долларов. Комментируя отношения с Западом, Путин подчеркнул, что Россия ни с кем не ругалась.

Отношения России и иностранных государств ухудшились на фоне ситуации на Украине и вокруг Крыма, воссоединившегося с РФ после референдума на полуострове в 2014 году.