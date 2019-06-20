Путин призвал российские власти "подставить плечо" фермерам

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Президент РФ Владимир Путин призвал власти поддержать и "подставить плечо" российским фермерам. Об этом глава государства сказал в ходе прямой линии.

Подробнее о событиях Прямой линии с президентом читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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