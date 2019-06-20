Кол-центр прямой линии с Путиным подвергся мощной кибератаке

Кол-центр прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным подвергся мощной DDoS-атаке из-за рубежа. Как сообщила ведущая, кибератаку удалось отразить.

— Только что наш кол-центр подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Но не переживайте, сейчас уже всё хорошо! — уточнила она.

Ведущая уточнила, что именно с DDoS-атакой были связаны сбои в видеозвонках. Она отметила, что общее количество направленных президенту вопросов приближается к двум миллионам.

Напомним, задать вопрос Владимиру Путину можно по телефону и СМС, на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или в специальном приложении, через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".