Задавшая вопрос Путину молодая мать рассказала о проблемах больниц в глубинке

Женщина говорит, что в их городе медучреждение не имеет даже оргтехники, чтобы завести медкарту, а в штате нет нужных специалистов.

Жительница Рославля Смоленской области Светлана Векшина приняла участие в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Она обратила внимание главы государства на неэффективность электронной очереди в районной больнице и на отсутствие там необходимых специалистов. В беседе с Лайфом женщина раскрыла подробности.

— Запись электронная сама по себе, а очереди живые. И тех специалистов, к которым в регистратуре предложили записаться, на самом деле их нет в штате детской поликлиники. Приходит иногда тот же лор или хирург из взрослой больницы. А таких детских, как ортопед, вообще нет ни взрослого, ни детского, — рассказывает Векшина.

С трёхмесячным ребёнком женщина не может поехать в медучреждение областного центра в Смоленск, ведь дорога на автобусе займёт два с половиной часа. Да и направление туда выдают только с серьёзными проблемами.

— Техники нет, нет банально компьютеров, то есть они ничего не печатают. До такой степени, что меня просили принести картонку, чтобы завести карточку. У них висело объявление, что для записи на УЗИ, к лору приходить в 8:00 по четвергам. Может быть, по четвергам к ним приезжает этот врач, — раскрыла женщина проблемы местной больницы.