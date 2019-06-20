Путин — о коррупции чиновников: Я чувствую ответственность за это безобразие

Президента РФ Владимира Путина спросили о коррупционных преступлениях в стране, в том числе о делах экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и бывшего сенатора Рауфа Арашукова.

— Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали, — ответил глава государства на вопрос о том, чувствует ли он ответственность за это безобразие.

Президент подчеркнул, что главное в борьбе с коррупцией — это неизбежность наказания, последовательность и бескомпромиссность.

Также Путин отметил снижение числа коррупционных преступлений, совершаемых в России.

Глава государства добавил, что такая проблема существует во многих государствах, но не должна останавливать в борьбе с коррупцией.