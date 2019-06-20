Путин о реакции на миллиарды Захарченко: Нет слов, печатных, во всяком случае

Российского президента Владимира Путина спросили о его реакции, когда он узнал о найденных у бывшего полковника Дмитрия Захарченко миллиардах.

— Иногда лучше вслух не произносить. Действительно, когда узнаёшь "там миллиарды?!" Просто нет слов, печатных, во всяком случае, — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что подобная проблема существует во многих государствах, но она не должна останавливать в борьбе с коррупцией.

— Во многих странах эта проблема есть. В США коррупционерам дают по 100, 150 лет тюрьмы. Это бессмысленно. Но и у нас будет то же самое, — отметил российский лидер.

Напомним, 10 июня бывшего полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 117,9 миллиона рублей. Свою вину он не признал. При обысках у теперь уже бывшего полковника нашли около девяти миллиардов рублей в разной валюте.