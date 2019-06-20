Путин прокомментировал возможность освобождения украинских моряков

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков должен решаться на взаимной основе. По его словам, вопрос об освобождении граждан Незалежной ставил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

— Медведчук недавно ставил вопрос об освобождении моряков, задержанных в Керченском проливе, и других заключённых. Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Но, прежде чем решать эти вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, которые нам не безразличны, — сказал глава государства на прямой линии.

Путин пояснил, что имеет в виду российских граждан, помещённых под стражу на Украине.