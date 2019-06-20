"Я — петербуржец". Путин ответил на вопрос, "он больше москвич или россиянин"

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Фото © Александр Николаев / "Интерпресс" / ТАСС

В ходе прямой линии у президента РФ Владимира Путина спросили, он "больше москвич или россиянин".

Я — петербуржец. Я там родился, — с улыбкой сказал глава государства.

Напомним, в прошлом году российский лидер рассказал, что в 1996 году переехал из Санкт-Петербурга в Москву после того, как фактически остался без работы. По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, они приехали в российскую столицу вдвоём, налегке.

Подробнее о событиях Прямой линии с президентом читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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