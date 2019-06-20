Путин: Нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений

Президент РФ Владимир Путин призвал не злоупотреблять арестами в сфере экономики. Однако нельзя допускать, чтобы богатый человек, преступивший черту закона, бесконечно откупался от наказания деньгами.

— Нельзя злоупотреблять этими арестами, особенно в сфере экономических правонарушений. Но и полностью исключить арест тоже нельзя. Если богатый человек будет бесконечно откупаться — этого нельзя допустить. Во всём должна быть мера, — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что одной из главных проблем в этой области является длительное содержание под стражей. Путин поручил Генеральной прокуратуре и Верховному суду до начала декабря подготовить предложения по реформе мер пресечения фигурантов экономических преступлений.

Напомним, по итогам 2018 года количество экономических преступлений увеличилось на 4,2% по сравнению с 2017 годом.