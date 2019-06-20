Путин рассказал о своей реакции на невыполнение его поручений

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как реагирует на невыполнение его поручений. По словам главы государства, в подобных ситуациях он чувствует и свою вину.

— То, что и любой другой человек. Дело не в границах терпения. Нужно добиться результатов. Самое простое в моей ситуации — гонять шашкой и делать выговоры. Если кто-то что-то не делает, то в этом и моя вина есть, — говорит российский лидер.

Ранее глава государства уже отмечал, что выполнять поручения нужно не просто формально — необходимо добиваться результата.