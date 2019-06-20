Путин поручил присвоить ополченцам Дагестана статус ветеранов

Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с террористами в Ботлихском и Цумадинском районах Дагестана в 1999 году.

— Страна находилась в сложной ситуации. Если бы террористам удалось реализовать план в Дагестане, то возникли бы проблемы на Северном Кавказе, в Поволжье... Нужно просто внести членов ополчения в списки. Поручаю правительству сделать это как можно быстрее, — подчеркнул Путин на прямой линии.

Глава государства выразил народу Дагестана благодарность за позицию в 1999 году в Ботлихе. По его мнению, стране удалось сохранить суверенитет и территориальную целостность, в том числе и благодаря дагестанским ополченцам.