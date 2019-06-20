Путин высказался об исчезновении народа чудь

На президентской прямой линии Владимиру Путину задали необычный вопрос о том, куда делся народ чудь. Глава государства выразил уверенность, что исчезновение народа не прошло бесследно.

— Ассимилировался в основном. Но я уверен, что он ещё не исчез окончательно. В принципе, у нас много народов, которые проживали на территории Российской Федерации — следы каких-то народов остались, каких-то — нет, — ответил президент России, добавив, что особенности всех народностей являются частью культурного кода россиян.

Меньше месяца назад Лайф публиковал спецрепортаж о коренном народе Камчатки — ительменах. Народ также может исчезнуть из-за ассимиляции.