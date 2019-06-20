Путин исключил либерализацию статьи о наркотиках

Президент РФ Владимир Путин не считает нужным либерализировать сферу оборота наркотиков. Об этом он сказал в ходе прямой линии.

— У нас действительно за нарушения в сфере оборота наркотиков очень много обвинительных приговоров и от всего количества "тюремного населения" 26% сидельцев — по статьям за незаконный оборот. Нужно ли либерализовать эту сферу? На мой взгляд, нет, — сказал глава государства.

При этом Владимир Путин отметил, что нужно наладить контроль за деятельностью сотрудников правоохранительных органов.