Путин ответил на вопрос Амирана Сардарова о надёжном Рунете

Известный блогер Амиран Сардаров спросил у президента РФ Владимира Путина про закон о надежном Рунете. На что глава государства ответил, что здесь не идет речь о каких-либо ограничениях.

— Этот закон призван обеспечить суверенность нашего интернета, нашего сегмента, и возможность там работать всем, и физическим лицам, и блогерам, и государственным организациям, — сказал лидер страны.

Как уже сообщал Лайф, 1 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о надёжном Рунете. Документ предусматривает защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы Интернета в России даже в случае отключения от Глобальной сети.