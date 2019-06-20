Путин рассказал о желании Кудрина "распечатать нефтяную кубышку"

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал главу Счётной палаты Алексея Кудрина последним экономистом 1990-х годов, но отметил, что он "перековался".
— Да и тот перековался и дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить. Правда, ему тут же его коллеги, почти ученики оппонируют, что это приведёт к инфляции. Пускай поспорят, — говорит глава государства.
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