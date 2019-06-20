Путин о Зеленском: Он должен понять, что находится не в комедии, а в трагедии

Президент РФ Владимир Путин призвал украинского лидера Владимира Зеленского расценивать ситуацию в Незалежной как трагедию, а не комедию.

— Помню его выступления в КВН. Это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели — не смешно. Это не комедия, это трагедия, — заявил российский лидер.

Глава государства также призвал Зеленского решать вопросы Украины, в том числе и Донбасса.

Напомним, в интервью немецкой газете Bild Зеленский заявил, что его первыми словами при встрече с Путиным станет фраза "Донбасс и Крым — это Украина". В Кремле в ответ на это заявление посоветовали украинскому лидеру обращаться не к российскому президенту, а к населению Донбасса.

Ранее Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский пока никак не проявил себя на посту президента Украины. Российский лидер отметил противоречивые высказывания своего украинского коллеги и выразил надежду на быструю адаптацию Зеленского на новом посту.