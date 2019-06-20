Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что на сегодняшний день вопрос об объединении России и Белоруссии в одно государство не стоит.

— У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идёт о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, на создание так называемого союзного государства — это не единое государство, это не одно и то же. Ну, там много элементов, вплоть до создания союзного парламента, введения общей валюты, единой валюты и так далее, — заявил глава государства в ходе прямой линии.

Кроме того, он добавил, что Москва и Минск сделали многое для реализации союзного договора, но можно и нужно сделать больше.

Ранее президент России заявлял, что жители РФ и Белоруссии — один народ, но речи об объединении двух государств не идёт.