Путин признался, что снова принял бы предложение Ельцина возглавить Россию

Президент РФ Владимир Путин признался, что не стремился 20 лет назад сменить Бориса Ельцина на посту руководителя страны, но в итоге сделал это. По словам российского лидера, сейчас он поступил бы так же.

— Когда впервые Борис Николаевич мне это предложил, я сказал, что я не готов, я не представляю для себя такой судьбы и в конечном итоге же согласился, — заявил он на прямой линии.

Как добавил президент, в то время страна находилась в очень сложной ситуации.

Ранее Путин рассказывал, что к моменту его прихода на пост президента России экономика переживала тяжёлые времена. Со временем показатели удалось увеличить, в том числе доходы граждан. Позитивных изменений удалось достичь в том числе и в вооружённых силах. Вместо почти разваленной на период начала 2000 года армии сегодня Россия имеет современные, компактные ВС, способные решать любые задачи.