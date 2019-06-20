Путин отреагировал на слова "При Брежневе такого не было"

Российский президент Владимир Путин на прямой линии увидел на экране сообщение от зрителей, в котором были слова "При Брежневе такого не было". Глава государства ответил на него словами, что многое из того, что было при Леониде Брежневе, привело к распаду Советского Союза.
— Да, при Брежневе было много другого, что в конечном итоге привело к распаду Советского Союза, — высказался глава государства.
В прошлом году Путин ответил на критику кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым, которую озвучил глава КПРФ Геннадий Зюганов. Президент заявил, что хоть под руководством коммунистической партии СССР достиг большого количества высот, но именно при ней Советский Союз своё существование прекратил.
Подробнее о событиях Прямой линии с президентом читайте в текстовой трансляции Лайфа.