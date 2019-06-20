Путин отреагировал на слова "При Брежневе такого не было"

Российский президент Владимир Путин на прямой линии увидел на экране сообщение от зрителей, в котором были слова "При Брежневе такого не было". Глава государства ответил на него словами, что многое из того, что было при Леониде Брежневе, привело к распаду Советского Союза.

— Да, при Брежневе было много другого, что в конечном итоге привело к распаду Советского Союза, — высказался глава государства.

В прошлом году Путин ответил на критику кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым, которую озвучил глава КПРФ Геннадий Зюганов. Президент заявил, что хоть под руководством коммунистической партии СССР достиг большого количества высот, но именно при ней Советский Союз своё существование прекратил.