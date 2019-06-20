Путин: Россия — единственная военная держава, которая сокращает расходы на армию

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Россия является единственной военной державой, сокращающей расходы в этой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин и отметил, что в следующем году подобные траты сократятся до 2,87% от ВВП, а в 2021 году — до 2,8%.

Россия не является лидером по расходам на вооружение. Нас обгоняют США, Китай, Великобритания, Франция. Мы — только на седьмом месте и единственная военная держава, которая сокращает военные расходы, — сказал глава государства на прямой линии.

Несмотря на эти "достаточно скромные военные расходы", Россия опережает конкурентов по военной мощи, обратил внимание Путин.

Подробнее о событиях Прямой линии с президентом читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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