Путин: Россия — единственная военная держава, которая сокращает расходы на армию

Россия является единственной военной державой, сокращающей расходы в этой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин и отметил, что в следующем году подобные траты сократятся до 2,87% от ВВП, а в 2021 году — до 2,8%.

— Россия не является лидером по расходам на вооружение. Нас обгоняют США, Китай, Великобритания, Франция. Мы — только на седьмом месте и единственная военная держава, которая сокращает военные расходы, — сказал глава государства на прямой линии.

Несмотря на эти "достаточно скромные военные расходы", Россия опережает конкурентов по военной мощи, обратил внимание Путин.