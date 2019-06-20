Путин о возможности встречи с Трампом: Диалог всегда хорош, всегда востребован

У президента РФ Владимира Путина в ходе прямой линии спросили про возможность встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Российский лидер отметил, что диалог всегда востребован.

— Диалог всегда хорош, он всегда востребован. Разумеется, если американская сторона проявляет к этому интерес, мы готовы к этому диалогу настолько, насколько наши партнёры к этому готовы, — сказал президент.

При этом именно политическая ситуация внутри Штатов не даёт Трампу идти навстречу Москве, считает Путин. Американскому лидеру приходится оглядываться на требования избирательной кампании, в которую он вступил.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что хочет "поладить с Россией", и заверил, что встретится с Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии. При этом в Кремле сообщали о возможной встрече глав двух государств до саммита "Большой двадцатки".