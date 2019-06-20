Путин объяснил, почему Грудинин не сможет стать премьером, напомнив об офшорах

В ходе прямой линии у президента РФ Владимира Путина спросили, возможно ли, что Павел Грудинин возглавит российское правительство. В ответ глава государства напомнил, что у председателя совхоза им. Ленина есть счета в офшорах.

— Для начала надо вывести деньги из офшоров, — сказал лидер страны.

Как сообщал Лайф, ранее Грудинин претендовал на передачу мандата умершего недавно депутата ГД РФ Жореса Алфёрова, но Центризбирком ответил отказом. Как заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, кандидат на место депутата Госдумы не может иметь иностранные счета. По данным Федеральной налоговой службы, на момент регистрации кандидатом в депутаты по списку КПРФ Павел Грудинин так и не избавился от своих зарубежных активов.