Путин поручил Скворцовой разобраться с зарплатой врачей скорой в регионах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит министру здравоохранения Веронике Скворцовой разобраться с уровнем зарплат врачей в службах скорой помощи в регионах.
— Я попрошу Веронику Игоревну, чтобы она в региональном, там конкретный регион назывался, надо посмотреть, что по регионам происходит с точки зрения заработной платы скорой помощи, — отметил Путин.
Так российский лидер прокомментировал сообщение, которое он заметил на экранах в студии во время прямой линии.
Ранее Лайф сообщал, что Путин похвалил автора "Дневника хача" за рекламу шаурмы во время прямой линии
Подробнее о событиях Прямой линии с президентом читайте в текстовой трансляции Лайфа.