Путин поручил Скворцовой разобраться с зарплатой врачей скорой в регионах

Так он прокомментировал SMS, которое заметил на экранах студии во время прямой линии.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит министру здравоохранения Веронике Скворцовой разобраться с уровнем зарплат врачей в службах скорой помощи в регионах.

— Я попрошу Веронику Игоревну, чтобы она в региональном, там конкретный регион назывался, надо посмотреть, что по регионам происходит с точки зрения заработной платы скорой помощи, — отметил Путин.

Так российский лидер прокомментировал сообщение, которое он заметил на экранах в студии во время прямой линии.

Ранее Лайф сообщал, что Путин похвалил автора "Дневника хача" за рекламу шаурмы во время прямой линии