Путин: Мне не надоело быть президентом

В ходе блица на прямой линии президента РФ Владимира Путина спросили, не надоело ли ему возглавлять Россию.

— Нет, не надоело, иначе я бы не стал баллотироваться на этот срок, — сказал глава государства.

Напомним, в 2018 году Владимир Путин заявил, что планирует уйти со своего поста по завершении нынешнего президентского срока. Также российский лидер счёл смешными рассуждения о возможном участии в выборах в 2030 году.