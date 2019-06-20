4 часа и 10 минут на связи с президентом. Прямая линия. Главное.

17-я по счёту прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным завершилась. Она длилась четыре часа десять минут, за это время российскому лидеру задали 85 вопросов.

В ходе прямой линии глава государства заявил, что Россия должна стать сильнее ради места под солнцем. В этом помогут в том числе национальные проекты — они призваны поднять уровень жизни населения.

Путин рассказал о росте средней номинальной заработной платы и ответил на вопрос, когда чиновники станут получать, как рядовые работники. Он также пообещал помочь семье из Донбасса в получении российского гражданства и рассказал о большой ошибке Соединённых Штатов.

Российский лидер заверил, что ничего недоступного для женщин в армии нет, а еще объяснил, почему Грудинин не сможет стать премьером. В ходе прямой линии Путин впервые прокомментировал дело журналиста Голунова и пожаловался, что проблема фейковых новостей становится всё более острой. Еще он заявил, что критика власти должна быть свободной, и признался, что ему не надоело быть президентом.

За 4 часа и 10 минут Путин успел поговорить в россиянами о шаурме, о миллиардах экс-полковника Захарченко, о желаниях Кудрина, и о том, чего не было при Брежневе.

Стоит отметить, что сегодняшняя прямая линия не стала рекордной по времени. Дольше всего российский лидер отвечал на вопросы россиян в 2013 году (4 часа 47 минут).