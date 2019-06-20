Путин ответил на вопрос, почему он такой вежливый

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил свою вежливость детством, проведённым в ленинградском дворе.

— Я хоть и во дворе рос, но всё-таки в ленинградском дворе, в питерском. В Питере внешняя среда призывает к гармонии, — сказал глава государства на вопрос, почему он "такой вежливый".

Путин добавил, что никогда не забывает, что представляет Россию — высокообразованную страну с высоким уровнем культуры.