Путин ответил на вопрос, почему он такой вежливый

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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил свою вежливость детством, проведённым в ленинградском дворе.

— Я хоть и во дворе рос, но всё-таки в ленинградском дворе, в питерском. В Питере внешняя среда призывает к гармонии, — сказал глава государства на вопрос, почему он "такой вежливый".

Путин добавил, что никогда не забывает, что представляет Россию — высокообразованную страну с высоким уровнем культуры.

Подробнее о событиях Прямой линии с президентом читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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