Путин назвал эффективным конкурс "Лидеры России"

7

Финал конкурса "Лидеры России". Фото © VK/leadersofrussia

Российский президент Владимир Путин на прямой линии высказался по поводу конкурса молодых управленцев "Лидеры России". По мнению главы государства, конкурс очень эффективный.

Что касается этого лифта, который называется "Лидеры России", то он работает эффективно. Значительная часть людей, которые прошли через это сито, через этот лифт, уже работают и министрами федеральными, и губернаторами, и в девяти регионах заместителями губернаторов, — высказался президент России.

Ранее наставник конкурса "Лидеры России", первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что благодаря конкурсу в 2017–2018 годах удалось выбрать двух губернаторов. В этом году победителем конкурса "Лидеры России" стал замглавы "Россетей".

Подробнее о событиях Прямой линии с президентом читайте в текстовой трансляции Лайфа.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×