Путин назвал эффективным конкурс "Лидеры России"

Российский президент Владимир Путин на прямой линии высказался по поводу конкурса молодых управленцев "Лидеры России". По мнению главы государства, конкурс очень эффективный.

— Что касается этого лифта, который называется "Лидеры России", то он работает эффективно. Значительная часть людей, которые прошли через это сито, через этот лифт, уже работают и министрами федеральными, и губернаторами, и в девяти регионах заместителями губернаторов, — высказался президент России.

Ранее наставник конкурса "Лидеры России", первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что благодаря конкурсу в 2017–2018 годах удалось выбрать двух губернаторов. В этом году победителем конкурса "Лидеры России" стал замглавы "Россетей".