Путин рассказал о новом коллеге, который шутит лучше него

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пошутил о новом коллеге в ответ на просьбу рассказать анекдот.

— У меня теперь есть коллега, который справится с этим лучше, чем я, — с улыбкой сказал глава государства в ответ на вопрос, знает ли он анекдоты про себя, и просьбу рассказать какую-нибудь шутку.

Российский лидер, предположительно, переадресовал этот вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого в ходе прямой линии назвал "талантливым человеком".

Владимир Путин также заявил, что его украинский коллега должен понять, что находится не в комедии, а в трагедии.