Путин заверил, что спецслужбы не имеют отношения к прямой линии

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заверил, что ни одна спецслужба страны не имеет отношения к прямой линии. Как отметил глава государства, данное мероприятие — это прямое общение с народом, в процессе которого принимаются важные решения.

— Вот здесь тоже увидел бегущую строку: прямая линия — это шоу спецслужб. Уверяю вас, я понимаю, что это вопрос с подтекстом, но я вас уверяю — никакого отношения ни одна спецслужба России к сегодняшнему мероприятию не имеет, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что такой формат общения — это прямая работа со страной по выявлению проблемных точек и работа по поиску их решений. Подчас решения приходят в процессе диалога.

Также Путин рассказал, что по мере поступления обращений россиян на прямую линию стало понятно, какие темы волнуют их больше всего. Граждан интересуют уровень доходов, здравоохранение и проблемы мусора.

Отметим, что часть отправленных главе государства вопросов власти начали решать ещё до прямой линии.