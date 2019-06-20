Путин рассказал о случае, за который ему стыдно

Глава государства признался, что никогда не сможет забыть о произошедшем почти двадцать лет назад.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ему стыдно за потерю записки от пожилой женщины. Содержание послания от неё он так и не узнал. По его словам, произошёл инцидент в начале 2000-х во время поездки в один из регионов, когда глава государства с помощниками в конце рабочего дня шёл к машине.

— Вдруг появилась женщина такого уже преклонного возраста. Что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени, отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам. И её потеряли, — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что никогда этого не забудет и ему "до сих пор стыдно". Он подчеркнул, что сейчас старается "отработать по полной" все просьбы, которые до него доходят.

Путин признался, что, увидев десятки подобных записок, теперь может предположить, что было в той — "наверняка что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или ещё что-то в этом роде". Вместе с тем он добавил, что дело совсем не в этом, а в том, что её потеряли.

Как сообщал Лайф, семнадцатая по счёту прямая линия с Владимиром Путиным продолжалась 4 часа 10 минут. За это время президенту задали 85 вопросов.