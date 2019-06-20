Путин о ситуации в некоторых регионах: Даже через свежепокрашенную траву видно

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что о состоянии дел в регионах говорит даже "свежепокрашенная трава". Именно поэтому глава государства намерен и дальше отправляться в поездки по стране.

— Я езжу по стране и смотрю, даже не побоюсь этого слова, этих выражений, и даже через свежепокрашенную траву и скамейки видно, что происходит в реалиях на месте. Видно, поэтому и дальше буду продолжать ездить, — сказал он в ответ на вопрос, не хотел бы он, как герой фильма "Каникулы президента", один проехать и посмотреть реальную жизнь в стране.

Как отметил Путин, поездки по стране ему нужны, чтобы понять ситуацию в целом. Президент напомнил, как в своё время проехал две тысячи километров на "Ладе", инспектируя дорогу между Хабаровском и Читой.

Ранее Лайф рассказывал, как Пермь к приезду Путина "превратили" в Пекин: целиком покрасили дома и провели "косметический ремонт" бордюров и даже дорог.