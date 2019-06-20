10 цифр с прямой линии с Путиным

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Фото © Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Россияне прислали Владимиру Путину более миллиона вопросов во время прямой линии. За 4 часа 8 минут он успел ответить на 81. Лайф собрал самые яркие цифры из высказываний президента.

11 280 рублей

Минимальный размер оплаты труда в РФ. Повышение МРОТ коснулось 44 млн человек

Фото © Евгений Разумный Ведомости/ТАСС

8,5%

Рост зарплат в 2018 году. 2,8% — рост зарплат в мае 2019 года

Фото © Сергей Коньков/ТАСС

7,05%

Индексация пенсий по старости в 2019 году. На 4,3% будут проиндексированы пенсии военных с 1 октября

Фото © Владимир Смирнов/ТАСС

77 тысяч рублей

Средняя зарплата врачей в России. В 2019 году оплата труда врачей вырастет на 5%

Фото © Михаил Почуев/ТАСС

150 млрд рублей

Выделено государством на закупки онкологических препаратов

Фото © Сергей Коньков/ТАСС

200 млрд рублей

Будет выделено на строительство 200 комплексов по переработке мусора

Фото © Гавриил Григоров/ТАСС

240 млрд долларов

Потери Европы из-за антироссийских санкций

Фото © Arne Immanuel Bänsch dpa/picture-alliance

50 млрд долларов

Недополучил бюджет России из-за западных санкций

Фото © Pixabay

667 млрд рублей

Объём программы импортозамещения в России

Фото © ИТАР-ТАСС/ Владимир Синдеев

303 млрд рублей

Выделило государство на поддержку сельского хозяйства в 2019 году. 16% из этих средств — на фермерские хозяйства

Фото © Виктор Драчев/ТАСС

Автор:
Наталия Хомякова
НХ
Наталия Хомякова
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