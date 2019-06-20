10 цифр с прямой линии с Путиным

11 280 рублей
Минимальный размер оплаты труда в РФ. Повышение МРОТ коснулось 44 млн человек
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8,5%
Рост зарплат в 2018 году. 2,8% — рост зарплат в мае 2019 года
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7,05%
Индексация пенсий по старости в 2019 году. На 4,3% будут проиндексированы пенсии военных с 1 октября
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77 тысяч рублей
Средняя зарплата врачей в России. В 2019 году оплата труда врачей вырастет на 5%
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150 млрд рублей
Выделено государством на закупки онкологических препаратов
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200 млрд рублей
Будет выделено на строительство 200 комплексов по переработке мусора
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240 млрд долларов
Потери Европы из-за антироссийских санкций
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50 млрд долларов
Недополучил бюджет России из-за западных санкций
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667 млрд рублей
Объём программы импортозамещения в России
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303 млрд рублей
Выделило государство на поддержку сельского хозяйства в 2019 году. 16% из этих средств — на фермерские хозяйства
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