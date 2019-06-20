Путин ответил на вопрос, не инопланетянин ли он

В ходе прямой линии президенту РФ Владимиру Путину задали довольно странный вопрос, не является ли он инопланетянином. На этот вопрос лидер страны с улыбкой ответил, что нет.

— Нет, у меня есть доказательства и свидетели в лице моих родных, моих близких, моих детей, в конце концов, — ответил лидер страны.

В ходе блица глава государства рассказал, как бороться с ленью, назвал случай, за который ему стыдно до сих пор, и рассказал, о чём мечтает.