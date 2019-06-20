Путин: Железнодорожная часть Крымского моста должна быть сдана до конца года

Движение автомобилей по транспортному переходу через Керченский пролив было запущено весной 2018 года.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что строительство железнодорожной части Крымского моста должно быть завершено до конца 2019 года.

— Работа идёт по плану, и в этом году, в конце года, железнодорожная часть Крымского моста должна быть сдана, — сказал глава государства.

Крымский мост протяжённостью 19 километров соединяет полуостров с остальной частью России. Он является не только самым длинным в стране, но и во всей Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по транспортному переходу через Керченский пролив было запущено весной 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему планируется завершить в декабре.

Напомним, на днях строители соединили первый путь железнодорожной части Крымского моста, запуск движения запланирован на 9–10 декабря.