Путин: Вооружённый конфликт Ирана и США стал бы катастрофой

Если между США и Ираном произойдет вооруженный конфликт, то это будет катастрофой, считает президент РФ Владимир Путин. Так глава государства отреагировал инцидент с танкерами в Оманском заливе, ведь Штаты в атаке обвиняют именно Тегеран, хоть и без доказательств.
— Это было бы катастрофой, для региона как минимум. Потому что это привело бы к всплеску насилия и, может быть, к увеличению количества беженцев из региона, — сказал Путин.
По словам лидера РФ, крайне трудно предсказать последствия в случае конфликта.
Пару дней назад Помпео заявил о наличии у США информации об "атаке Ирана" на танкеры в Оманском заливе. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российская сторона выступает за более тщательное расследование инцидента, и назвал американские доказательства "мутными".
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