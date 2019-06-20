На кефире или на квасе? Путин поставил точку в споре об окрошке

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, а не на кефире. Об этом глава государства рассказал ведущим прямой линии за кадром мероприятия.

— Так как на дворе лето, а самые непростые вопросы уже были подняты в ходе более чем четырёхчасового диалога в прямом эфире, решила задать один из наиболее насущных и "летних" вопросов, который буквально раскалывает Рунет на два лагеря каждый год: окрошка на квасе или на кефире? — написала в своём телеграм-канале журналистка Наиля Аскер-заде.

По её словам, Путин не только раскрыл свои предпочтения насчёт окрошки, но и признался, что домашний квас для неё готовят повара по специальному рецепту.

К слову, эксперты "Роскачества" склонны согласиться с главой государства. По их мнению, в классический вариант рецепта окрошки входят картофель, яйца, огурцы, редис, укроп, зелёный лук, сметана для заправки и, конечно, квас — классическая окрошка заливается только квасом.