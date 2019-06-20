Путин поручил решить проблему с наказанием врачей за применение опиоидов

В ходе прямой линии учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и сообщила, что врачи боятся обезболивать пациентов опиоидными препаратами из-за статьи 228. Лидер страны в свою очередь дал поручение решить проблему с наказанием врачей за применение обезболивающих.

— Проблема известна, и здесь надо принимать решения... Я прошу обратить на это внимание, соответствующим образом отреагировать и подготовить предложения, — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По словам Анны Федермессер, из-за страха врачей перед статьёй Уголовного кодекса необходимо поддержать декриминализацию ответственности медиков по статье 228.2 УК РФ "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ". Она также отметила, что часто поводом для возбуждения дела по этой статье является случайность: ошибка в процедуре или ампула закатилась под шкаф.

— Если ампула с опиоидами куда-то закатилась, то нужно её искать, а врачи не должны нести ответственность, — отметил президент. — Нужно просто тогда фиксировать подобные утраты, расход не по регламенту каким-то актом, который подписывается не только врачом, медсестрой, но и, скажем, заведующим поликлиникой, главврачом и так далее.

Нужно выработать единую систему отчётности фиксации в обороте наркотических средств в сфере медицины, подытожил глава государства.