"Люди живут не в космосе, а в вашем регионе". Сигнал дан

Политолог Петр Кирьян — о том, на решении каких проблем сконцентрируется власть в ближайшее время.

Было много разговоров, что формат 17-й прямой линии в каком-то смысле стал слишком привычным и предсказуемым, что слишком много вопросов посвящено решению бытовых проблем. Но это не так, когда глава государства считает, что если к нему обратились, то он обязан посодействовать гражданам. Он напомнил об этом в середине трансляции и по её окончании.

Выступление по экономике было разбито на две части. Первая касалась национальных проектов. Здесь он очень конкретно говорил про производительность труда и доходы граждан, об их благосостоянии, объединяя два этих момента. Думаю, президент решил сосредоточиться на этом в ближайшее время, потому что это напрямую связано с той частью национальных проектов, которая касается человеческого капитала, технологий, экспортно-ориентированных отраслей и модернизации промышленности.

Во втором блоке президент обсудил "популярный список вопросов": здравоохранение, образование, ЖКХ. Дважды он обращал внимание министра здравоохранения Вероники Скворцовой на обеспечение доступности жизненно важных лекарств, затем на вопрос о низкой заработной плате работников скорой помощи. Кроме того, в этой части эфира губернаторам был дан сигнал — они не должны забывать, что с точки зрения KPI их работы вопросы, касающиеся жизни и здоровья граждан, должны быть не менее приоритетными, чем, к примеру, вопросы строительства дорог и школ. Чтобы главы регионов отчитывались за реальные дела и улучшение жизни граждан.

Ситуация, когда люди вынуждены много лет ждать водопровода, ненормальная. Если мы 10 лет назад к этому могли отнестись как к эксцессу, который президент решил через "Прямую линию", сейчас он правительству и в первую очередь губернаторам адресует довольно понятный месседж: "Люди живут не в космосе, а в вашем регионе. Их проблемы — ваши проблемы". Президент может раз в год выслушать и помочь, да и не раз в год по линии прокуратуры, на встречах с губернаторами, по линии Счетной палаты, Совета по правам человека. У нас много институтов, которые могут донести до него разные проблемы, но все-таки "ничто не мешает вам поехать на место и решить вопрос", как это было с губернатором Александром Уссом.

Из социальной сферы особенно запомнился поднятый вопрос повышения заработных плат. К нему возвращались несколько раз. И здесь никаких легких решений нет, есть решение по молодым семьям, которые живут на грани минимума дохода.

Увеличение пособий, о котором рассказал глава государства — это, скорее, временное купирование проблемы, а ее решением может стать создание рабочих мест или развитие региона. Об этом сегодня не говорили, но очевидно, что не только мерами поддержки матерей в декрете с полутора до трех лет, выплат семьям за первого ребенка и субсидирования ставки льготной ипотеки можно решить так называемую проблему бедности. Президент напомнил, что в курсе этой проблемы. Очевидно, что он владеет и цифрами, но правительству сегодня было поручено разрабатывать и предлагать меры по снижению количества "работающих бедных", чтобы люди могли заработать нормальные деньги, позволяющие достойно жить.

Президент также напомнил правительству, что ждет решения по необоснованно дорогим региональным авиаперевозкам. И оперативной реакции по субсидированию ставки льготной ипотеки для всех нуждающихся. Ведь многие из этих вопросов поднимались еще несколько лет назад.

Многие делали ставки, насколько Владимир Владимирович погружен, информирован или знает детали текущей повестки — неформальные новости, то, что обсуждают люди в соцсетях и чатах. И его ответы свидетельствуют, что он курсе всех этих проблем.