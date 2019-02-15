Спасённый в Магнитогорске малыш возвращается домой — прямая трансляция

Во время перелёта его сопровождал врач-реаниматолог. Сейчас мальчик здоров и уже завтра отпразднует свой первый день рождения.

Спасённого из-под завалов дома в Магнитогорске 11-месячного Ваню после выписки из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доставили в Магнитогорск. Встречать малыша пришли десятки людей, в том числе и папа. Лайф ведёт прямую трансляцию из аэропорта.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома, в результате чего погибло 39 человек. Спустя 35 часов — днём 1 января 2019 года — из-под завалов спасли ребёнка, лежащего в кроватке. Ваню доставили на лечение в Москву.